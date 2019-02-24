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قسوم “لا تستهينوا بهدير الغليان”

Razika kherkhache 24 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 109 زيارة

حذر رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم من تحول الغليان الشعبي إلى طوفان.

 وكتب قسوم امس في الصفحة الرسمية للجمعية على الفايسبوك تعليقا على خروج المواطنين للشارع رفضا للعدة الخامسة “إننا نبعث بنداء نجدة واستغاثة، وعويل مصحوب بوعي، وحزم، وعزم جليل، أن لا تستهينوا بهدير الغليان، الذي ينبعث من الشعوب، فإن ما هو غليان اليوم يوشك أن يتحول إلى فيضان، وإلى طوفان غدا، ويومها يتسع الخرق على الراقع، ولاة حين مناص، ولا ينفع الندم، وسنبكي. جميعا بدموع النساء، مجدا، لم نحافظ عليه بعزيمة الرجال… إلى متى هذا الغليان في الأوطان؟.

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