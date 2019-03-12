دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم الفقهاء القانونيين للإفتاء في قرار تأجيل رئاسيات 18 أفريل لموعد لاحق، لكونه فاقد للشرعية القانونية حسبه مؤكدة أن الرئيس استجاب لجزء من مطالب الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة.

ونوه المتحدث بسلمية الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري، موضحا في هذا السياق:” درجة الوعي عند الجزائريين أصبحت كبيرة جدا، ومطالبتهم بحماية الدولة دليل على ذلك”.

وأعلن قسوم استعداد الجمعية للمشاركة في إيجاد الحلول البناءة التي تساعد الجزائر في الخروج من المرحلة الحالية بسلام، مطالبا بإشراك الشباب والكفاءات في الندوة الوطنية التي سُتنظم فيما بعد.

فلة-س