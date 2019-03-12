الثلاثاء , مارس 12 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / طالب بإشراك الشباب والكفاءات في الندوة الوطنية:
قسوم : قرارات بوتفليقة فاقدة للشرعية القانونية

طالب بإشراك الشباب والكفاءات في الندوة الوطنية:
قسوم : قرارات بوتفليقة فاقدة للشرعية القانونية

islam kaab 12 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 24 زيارة

دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم الفقهاء القانونيين للإفتاء في قرار تأجيل رئاسيات 18 أفريل لموعد لاحق، لكونه فاقد للشرعية القانونية حسبه مؤكدة أن الرئيس استجاب لجزء من مطالب الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة.
ونوه المتحدث بسلمية الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري، موضحا في هذا السياق:” درجة الوعي عند الجزائريين أصبحت كبيرة جدا، ومطالبتهم بحماية الدولة دليل على ذلك”.
وأعلن قسوم استعداد الجمعية للمشاركة في إيجاد الحلول البناءة التي تساعد الجزائر في الخروج من المرحلة الحالية بسلام، مطالبا بإشراك الشباب والكفاءات في الندوة الوطنية التي سُتنظم فيما بعد.
فلة-س

عن islam kaab

شاهد أيضاً

الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي قيد التأسيس كريم طابو::
“نحن أمام انقلاب وعلينا مواصلة الحراك”

دعا الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي قيد التأسيس كريم طابو الشعب الجزائري الى المواصلة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super