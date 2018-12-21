انتخب اليوم عبد الرزاق قسوم، رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لعهدة ثانية

بعد المؤتمر الخامس، لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بتعاضدية عمال البناء، بزرالدة .