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قسوم رئيسا لجمعية العلماء المسلمين

Rafika Maariche 21 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 125 زيارة

 

 

انتخب اليوم عبد الرزاق قسوم، رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لعهدة ثانية 

بعد المؤتمر الخامس، لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بتعاضدية عمال البناء، بزرالدة .

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