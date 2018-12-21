انتخب اليوم عبد الرزاق قسوم، رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لعهدة ثانية
بعد المؤتمر الخامس، لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بتعاضدية عمال البناء، بزرالدة .
Rafika Maariche 21 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 125 زيارة
21 ديسمبر 2018
21 ديسمبر 2018
انتخب اليوم عبد الرزاق قسوم، رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لعهدة ثانية
بعد المؤتمر الخامس، لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بتعاضدية عمال البناء، بزرالدة .
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