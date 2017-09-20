كشف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، عن منح قروض خاصة لفائدة مبتكري العاصمة، وذكر زوخ على هامش الطبعة الثالثة للمسابقة التكنولوجية، أنه سيتم منح قروض لخريجي الجامعات وأصحاب الأفكار والمؤسسات الناشئة، وأضاف أن القروض تمنح على حساب تكلفة المشروع والفكرة المقدمة لخريجي الجامعات في إطار توليفة المدينة الذكية.

وأشار إلى أنّ كل خريجي الجامعات وحاملي الأفكار يقدمون أفكارهم، والولاية ستمنحهم الدعم والمساعدات المالية والمعنوية لتطوير المؤسسات الناشئة.

وتابع: “هناك لقاء ثان لتقييم الأفكار وأداء المؤسسات الناشئة لمعرفة الصعوبات والعراقيل التي تواجهها تلك المؤسسات لخلق مناصب شغل.

واستطرد أنه سيتم توجيه الشباب حاملي الأفكار البناءة وتأطيرهم للحصول على قروض في إطار تشغيل الشباب ويتم تأطيرهم ماديا ومعنويا.

وأوعز الوالي أنّ الغلاف المالي سيكون حسب الملف والفكرة التي يتم تقديمها، كما سيتم مساعدة الشباب بمقرات عمل لتطوير أفكارهم،وسيجري متابعة المراكز وخلق المؤسسات الناشئة لخريجي الجامعات والمساهمة في المدينة الذكية وإقحام التكنولوجيا في كل المجالات.

وتتمحور مسابقة”hard innovation “، حول المدينة الذكية والنظم والتطبيقات التكنولوجية، والإعلام والإتصال في ميدان الصحة،وتهدف الخطوة إلى مساعدة حاملي الأفكار المبتكرة من الشباب على تجسيد مشاريعهم الناشئة.

ر.جميلة