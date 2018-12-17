قرعة كأس زايد للأندية العربية البطلة اليوم على الـ13:00 زوالا

تجرى اليوم، بداية من الساعة الـ13:00 بتوقيت الجزائر، قرعة الدور ربع النهائي من منافسة كأس زايد للأندية العربية البطلة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث ستكون منقولة على المباشر على قناة أبو ظبي الرياضية.

وسيكون مولودية الجزائر حاملا لمشعل الكرة الجزائرية من بين ثمانية فرق المتأهلة إلى هذا الدور، عقب إقصاء كل من وفاق سطيف على يد اتحاد جدة واتحاد الجزائر ضد المريخ السوداني في الدور الماضي.

وسيلاقي “العميد” أحد الأندية التالية: الهلال والأهلي (السعودية) والنجم الساحلي (تونس) والاتحاد السكندري (مصر) والوصل (الإمارات) والمريخ (السودان) والرجاء البيضاوي (المغرب).