قرعة الدوريْن ثُُمُن ورُبع نهائي كأس الجمهورية تجرى اليوم بعين البنيان

تجرى عشية اليوم، قرعة الدوريْن ثُُمُن ورُبع نهائي مسابقة كأس الجمهورية، وذلك بمركز الفندقة والإطعام بعين البنيان، بداية من الساعة الـ18:30 مساء.

وكانت لجنة تنظيم الكأس، قد أعلنت في وقت سابق عن تواريخ إجراء اللقاءات، حيث سيلعب الدور ثمن النهائي يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 من جانفي الحالي، فيما سيجرى الدور ربع النهائي بعدها بحوالي شهر، أي في الـ19 و20 فيفري المقبل بالنسبة للقاءات الذهاب، فيما ستكون مباريات العودة بعدها بأسبوع يوم 26 و27 من نفس الشهر.

يذكر أن الدور الـ16 لا يزال مبتورا من مواجهة واحدة تجمع أمل بوسعادة بالضيف وفاق سطيف، حيث ستقام غدا الثلاثاء 15 جانفي بملعب الشهيد عبد اللطيف مختار ببوسعادة بداية من الساعة الـ14:00 زوالا.

الأندية المتأهلة للدور ثمن النهائي:

مولودية الجزائر، شباب قسنطينة، نصر حسين داي، اتحاد الجزائر، نجم مقرة، اتحاد الحراش، شباب بلوزداد، شباب بوقيراط، سريع المحمدية، اتحاد عنابة، مولودية وهران، شبيبة بجاية، أهلي برج بوعريريج، نادي بارادو، مستقبل الرويسات، وفاق سطيف أو أمل بوسعادة.