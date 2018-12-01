سيتم رسميا تنظيم قرعة الحج لهذا الموسم 2019 من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السبت عبر جميع بلديات الوطن،هذا و ستقوم المديرية الفرعية للتوثيق والإعلام، حسب بيان الديوان الوطني للحج والعمرة بتغطية مجريات وظروف إجراء عملية القرعة في عدة بلديات و من ولايات متعددة ، وكشفت ذات الجهة أن الولايات المعنية بالتغطية هي الأغواط وتلمسان وباتنة وهران قسنطينة عنابة الجزائر البليدة البيض أدرار وورقلة .

وتأتي هذه العملية، أيام بعد إعلان الديوان الوطني للحج والعمرة عن قائمة الوكالات المؤهلة والمعتمدة لتنظيم عملية الحج لموسم 1440هـ / 2019م ووصل عددها أربعة وأربعين وكالة سياحية بما فيها وكالتين عموميتين (ONAT – TVA ) ، بحيث يتم تجديد اعتمادها لتنظيم عملية الحج لسنة واحدة فقط وبشكل استثنائي.

رزاقي.جميلة