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قرعة الحج تنطلق اليوم عبر جميع البلديات

تحت تأطير وزارة الداخلية:
قرعة الحج تنطلق اليوم عبر جميع البلديات

idir demiche 30 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 50 زيارة

سيتم رسميا تنظيم قرعة الحج لهذا الموسم 2019 من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  السبت عبر جميع بلديات الوطن،هذا و ستقوم المديرية الفرعية للتوثيق والإعلام، حسب بيان الديوان الوطني للحج والعمرة بتغطية مجريات وظروف إجراء عملية القرعة في عدة بلديات و من ولايات متعددة ، وكشفت ذات الجهة أن الولايات المعنية بالتغطية هي الأغواط  وتلمسان  وباتنة وهران قسنطينة  عنابة  الجزائر البليدة البيض أدرار وورقلة .

 وتأتي هذه العملية، أيام بعد إعلان الديوان الوطني للحج والعمرة  عن قائمة الوكالات المؤهلة والمعتمدة لتنظيم عملية الحج لموسم 1440هـ / 2019م ووصل عددها أربعة وأربعين   وكالة سياحية بما فيها وكالتين عموميتين (ONAT – TVA ) ، بحيث يتم تجديد اعتمادها لتنظيم عملية الحج لسنة واحدة فقط وبشكل استثنائي.

رزاقي.جميلة

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