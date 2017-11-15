صدر في العدد 64 من الجريدة الرسمية قرار لوزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يرخص لـ 10 ولايات تقع معظمها بجنوب البلاد بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ليوم 23 نوفمبر.

و يرخص القرار “لولاة كل من أدرار والأغواط وباتنة وبـشار وتمنراست و ورقلة وإيليزي وتندوف والوادي و ولاية النعامة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والـولائية باثنين وسبعـين (72) ســاعــة عـلى الأكثر و في حالة ضرورة تكييـف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية يمكن لـولاة الولايات المذكورة حـسب الحالة تقديم تاريخ افتتاح الاقـتراع “إمّــا بــأربع وعــشــرين(24) ساعة وإمّــا بــثـمــان وأربــعـين (48) ساعة”.

و يوضح هذا القرار الذي جاء بناء عـلى طلب من ولاة الولايات المذكورة أن القـرارات المتخذة تحدد قائـمـة الـبلديـات المعنية والـتواريخ المحـددة لافـتــتـاح الاقـتـراع في كل مـنــهـا وكـذا عـدد مـكـاتب التصويت، على تنشر هذه الـقـرارات وتـعــلق قـبل خـمـسـة (5)أيام عــلـى الأكـثـر مـن التاريـخ الـمحـدد لافـتـتاح الاقتراع وترسـل نـسـخ منها إلى و زير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

ق.و