– تنسيقية الأطباء المقيمين تتمسك بالاحتجاج

لم تقنع قرارات وزير الصحة مختار حزبلاوي، الأطباء الغاضبون بعد الاجتماع بهم صباح الأمس، أين تم التأكيد من قبل الوزارة الوصية على التعقل وتغليب لغة الحوار إلى حين إيجاد طرق للاستجابة لمطالبهم ،في حين تمسك الأطباء المقيمين بإضرابهم المفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

التقى أمس ممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء، بوزير الصحة مختار حزبلاوي، بعد الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وشل المستشفيات ،حيث أكد الوزير أنه تم أخذ بعين الاعتبار مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم من خلال إتخاذ إجراءات تحفيزية وذلك في إطار القوانين المعمول بها حسب ما أكده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة .

وأوضح الوزير عقب استقباله لممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين بمقر الوزارة، أنه تم وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها من بينها المصالح التقنية والسكن كما ستكون هذه الأخيرة متبوعة بتحفيزات أخرى قريبا.

وأشار في هذا الإطار على أن الخدمة المدنية التي يؤديها الأطباء المقيمون سيكون لها ” وجه آخر من الآن فصاعدا ” وذلك في إطار مشروع قانون الصحة الجديد مما سيسمح بتحسين ظروف عمل هذا السلك.

ومن بين التحفيزات الأخرى التي كشف عنها الوزير أشار إلى أن مديرية الوظيفة العمومية بصدد إعداد نص مشروع يسمح للأطباء الممارسين الأخصائيين بالعمل بالقطاع الخاص بولايات الهضاب العليا والجنوب دون شروط عكس نظرائهم بولايات الشمال الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط قبل 5 سنوات من الأقدمية، وبخصوص المطالب البيداغوجية أكد الأستاذ حسبلاوي عن إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتعليم العالي والبحث العلمي للتحسين الطرق البيداغوجية الموجهة لهذا السلك ،أما فيما يتعلق بالخدمة الوطنية للأطباء هذا السلك قال وزير الصحة بأن إدارته ” لا يمكنها التدخل في هذا الموضوع التابع لوزارة الدفاع الوطني لا غير “معبرا عن ثقته في الأطباء المقيمين الذين سيتصرفون -كما أضاف- “بحكمة وسيتخذون قرارا في هذا الاتجاه”،وفي اتصال “الجزائر” مع ممثلي التنسيقية أكدوا تمسكهم بالإضراب الوطني إلى حين تدخل وزارة الدفاع الوطني وإيجاد حلا لمشاكلهم،و كان الأطباء المقيمون قد شرعوا في حركة إحتجاجية للمطالبة أساسا بإلغاء الخدمة المدنية في صيغتها الحالية و تحسين ظروف العمل و التكوين.

رزاقي جميلة