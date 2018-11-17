قديورة متفاجيء بعد إسقاطه من قائمة طوغو

أكد الدولي الجزائري عدلان قدويرة، أنه متفاجيء لإبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي ستخوض غدا لقاءها ضد طوغو برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون، مؤكدا أنه كان ينتظر استدعاء الناخب الوطني جمال بلماضي. وقال قديورة في تصريحات نقلها موقع “نوتينغهام شير” المقرب من ناديه نوتينغهام فورست الإنجليزي: “ظننت أنني سأشارك أمام الطوغو، لكن الناخب الوطني اختار غير ذلك، إنها كرة القدم”، مبرّرا عدم استدعائه بأن بلماضي مدرب جديد ويريد تجريب أكبر عدد من اللاعبين. وتابع قديورة قائلا: “شاركت في المباريات الدولية الأخيرة، لكنها فرصة جيدة بالنسبة لي، للبقاء مع فريقي نوتينغهام، واستغلال وقت الراحة، قبل سلسلة طويلة من المباريات”.