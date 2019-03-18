قدوم إضطراب جوي محمل بامطار و ثلوج

ستشهد الولايات الشمالية للوطن تغير في الوضعية الجوية بداية من اليوم الإثنين بسبب قدوم إضطراب جوي سريع النشاط.وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الإضطراب الجوي سيكون محملا بأمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1100 متر.حيث ستكون الأجواء اليوم الإثنين من مغشاة إلى غائمة على كافة الولايات الشمالية للوطن، مع رياح قوية على الولايات الجنوبية.وتساقط أمطار متفرقة بالولايات الشمالية وشمال الصحراء وولاية بشار.درجات الحرارة ستعرف تراجعا ملحوظا لتتراوح مابين 06 إلى 12 درجة على الولايات الشرقية والوسطى. أما عن حالة البحر فهو من مضطرب الى هائج على السواحل الوسطى والغربية وتصل سرعة الرياح 50 كلم.