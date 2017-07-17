قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وسكان جزيرة الوراق بالجيزة

قتل شخص وأصيب العشرات من بينهم رجال شرطة في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق في النيل بمحافظة الجيزة. ووقعت الاشتباكات لدى شروع قوات الشرطة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل المخالفة بالجزيرة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان إصابة 31 من رجال الشرطة جراء الاشتباكات من بينهم مساعد مدير أمن المحافظة.

وأوضحت الوزارة في البيان أنه “في إطار الحملة التي تقوم بها الدولة لإزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة بالجزيرة، تجمهر عدد من الأهالي لمقاومة قوات الأمن وأطلقوا طلقات “الخرطوش” والحجارة ما أسفر عن وقوع المصابين”. وألقت الشرطة القبض على عدد من الأهالي بعد تفريقهم واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين. ويقول سكان جزيرة الوراق إن السلطات تسعى لإزالة منازلهم لبناء مشروع سكني فاخر. ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان قولهم إن السلطات لم تخطرهم مسبقا قبل الشروع في إزالة المساكن.