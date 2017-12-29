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قتلى في هجوم مسلح على كنيسة في حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة

yassin bouras 29 ديسمبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 38 زيارة

قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنه مسلحون على كنيسة في منطقة حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الصحة.

وأكدت السلطات المصرية أن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين أثناء محاولتهم اقتحام الكنيسة. وقال مصدر أمني إن قوات الأمن أغلقت مداخل ومخارج القاهرة ودفعت بمجموعات قتالية لتعقب مهاجم آخر لاذ بالفرار. وكانت قوات الشرطة المكلفة بتأمين كنيسة مار مينا قد رصدت تحركات اثنين من “العناصر الإرهابية”، وعلى الفور توجه عناصر من الشرطة صوبهم، إلا أن المهاجمين أطلقا الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات إطلاق النيران فأردت أحدهما قتيلا. وبحسب المصادر الأمنية، فكك خبراء المفرقعات حزاما ناسفا كان يرتديه المهاجم القتيل.

وتعزز السلطات إجراءات تأمين أماكن تجمع المسيحيين قبل أيام من احتفالات رأس السنة وتضمنت الإجراءات منع المرور في الطرق المتاخمة للكنائس.

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