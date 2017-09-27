تم انتقاء 90 طالبا لمزاولة الدراسة بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية قصد الحصول على شهادة مهندس دولة في البحرية التجارية، حسبما أفاد به امس الثلاثاء بيان لوزارة الأشغال العمومية والنقل.

وأوضح نفس المصدر أنه تم إجراء الاثنين و امس الثلاثاء بالمدرسة اختبارات شفهية لـ 140 طالب مترشح تم انتقائهم بعد اجتياز اختبار كتابي من أصل 677 طالب مترشح ليعلن بعدها عن قائمة الناجحين والتي تضم 90 طالبا.

ويندرج ذلك في إطار “تطبيق برنامج التكوين المتخصص و المتواصل، تماشيا والتطورات الحاصلة في مجال دعم الاسطول البحري الجزائري”ي حسب البيان.

وتقوم المدرسة الوطنية العليا للبحرية بتكوين مهندسين في مجالات الملاحة البحرية و الميكانيك البحرية لفائدة مؤسسات النقل البحري والموانئ كما تضمن التكوين المستمر و تحيين المعارف لصالح مستخدمي قطاع النقل وهيئات عمومية أخرى على غرار قيادة القوات البحرية والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية.

وكونت المدرسة منذ إنشائها في 1975 إلى غاية اليوم 4.968 بحار من بينهم 4.515 مهندس دولة في البحرية التجارية و 334 ضابط موانئ و 89 متصرف في الشؤون البحرية و 30 مرشح ربان بحري فضلا عن تكوين 184 طالب أجنبي من جنسيات إفريقية مختلفة.

وتصدر المدرسة ما يقارب 3.500 شهادة تأهيل سنويا حسب نفس المصدر الذي أوضح أن السنة الماضية شهدت تكوين 3.746 مختص حاصل على شهادة تأهيل.

نسرين.م