قبول عضوية فلسطين في الإنتربول

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، اليوم، قبولها عضوية فلسطين في المنظمة، خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة في بكين.وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إن التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين، هو انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة.

وأشار إلى أن هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول، الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية، حيث رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي. وقال:”اليوم، تغلبت الحقائق، والمبادئ على جميع الاعتبارات الأخرى“.

وصوتت 75 دولة من أعضاء الجمعية على انضمام فلسطين، رغم محاولات إسرائيل والولايات المتحدة عرقلة ذلك، من خلال ممارسة الضغوط على المنظمة لمنع قبولها كدولة عضو فيها.

وكانت “الإنتربول“، وافقت مساء الاثنين، على طلب فلسطين للانضمام إليها، وأدرجته على جدول أعمالها للتصويت عليه أمام الجمعية العامة.