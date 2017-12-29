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قبل رأس السنة.. “اعتقال دواعش” في تركيا

yassin bouras 29 ديسمبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 33 زيارة

اعتقلت الشرطة التركية، الجمعة، 29 شخصا يشتبه بأنهم من مسلحي تنظيم داعش، وزعمت أن عددا منهم كانوا يستعدون لشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن نحو 500 رجل شرطة شاركوا في مداهمات متزامنة لاعتقال المشتبه فيهم والكثير منهم من جنسيات أجنبية، وأضافت أن الشرطة لديها مذكرات اعتقال بحق 17 آخرين.  وذكر تقرير الوكالة أن المواد، التي ضبطتها الشرطة خلال المداهمات تؤكد أن بعض المشتبه فيهم حددوا أماكن وأعدوا تجهيزات لهجمات في ليلة رأس السنة.  وشهدت تركيا هجمات دامية عدة اتهم تنظيم داعش بالوقوف ورائها، بما في ذلك الهجوم على ملهى ليلي بإسطنبول العام الماضي، والذي تسبب في مقتل 39 شخصا.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وهو واحد من سلسلة هجمات يعتقد أنها من تنفيذ متشددين أو مسلحين أكراد في تركيا خلال العامين الماضيين، وبدأت هذا الشهر محاكمة المتهمين بالضلوع في هجوم الملهى الليلي. وتشدد السلطات الإجراءات الأمنية قبيل الاحتفالات، وألغت حفلات عدة في شوارع إسطنبول في ليلة رأس السنة الجديدة، وقال قائد الشرطة التركية إن 275 من رجال الشرطة في الخدمة.

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة في محافظة بورصة شمال غربي البلاد 38 مشتبها في انتمائهم لتنظيم داعش بينهم العديد من السوريين.

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