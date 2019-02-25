قايد صالح يقوم بزيارة عمل لولاية تمنراست غدا

من غد الثلاثاء، حسب ما اعلنه يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست ابتداء

و اوضح ذات البيان ان “الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يقوم ابتداء من 26 إلى 28 فبراير 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست”.

“وخلال هذه الزيارة، سيشرف الفريق على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، ويتفقد بعض الوحدات، ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة”، يضيف البيان.

رزاقي.جميلة