شارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني أحمد قايد صالح في حفل افتتاح فعاليات المعرض الدولي 14 للدفاع “idex-2019” بأبو ظبي، ومثّل الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال هذا المعرض.

وأشرف على المعرض، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتندرج الزيارة حسب بيان الوزارة، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.

وكان قد شرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم أول أمس، في زيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لحضور فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع “IDEX-2019” بأبو ظبي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: “ممثلا لفخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، شرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم 16 فيفري 2019 في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع “IDEX-2019″ بأبو ظبي”.

وأكد البيان أن هذه الزيارة “التي تندرج ضمن إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

ولدى وصوله إلى مطار البطين بأبو ظبي، استقبل الفريق قايد صالح بالتشريفات العسكرية من قبل كل من “السيد محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، اللواء فارس المزروعي وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من ضباط القوات المسلحة الإماراتية”، حيث “أبلغ الفريق مستقبليه تحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى قيادة وشعب الإمارات”، يضيف المصدر ذاته.

إسلام.ك