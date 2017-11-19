الأحد , نوفمبر 19 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / لمتابعة تنفيذ برامج التحضير القتالي:
قايد صالح في زيارة عمل اليوم للناحية العسكرية الأولى

لمتابعة تنفيذ برامج التحضير القتالي:
قايد صالح في زيارة عمل اليوم للناحية العسكرية الأولى

eldjazair 18 نوفمبر 2017 الحدث اضف تعليق 27 زيارة

يقوم الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم الأحد بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الأولى لمتابعة تنفيذ برامج التحضير القتالي, حسب بيان لوزارة الدفاع.
وأشار البيان ان الفريق قايد صالح سيقوم “اليوم 19 نوفمبر 2017 بزيارة عمل وتفتيش إلى الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة و يوم 20 نوفمبر 2017 إلى مقر قيادة الناحية العسكرية الأولى”.
وستشكل هذه الزيارة التي تدخل “في إطار متابعة تنفيذ برامج سنة التحضير القتالي 2017 /2018 سانحة للفريق لتفقد بعض الوحدات وعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية”.
ق.و

عن eldjazair

شاهد أيضاً

الرياض تستدعي سفيرها في ألمانيا للتشاور

قررت السعودية دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور، وتسليم سفير ألمانيا في الرياض مذكرة احتجاج على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super