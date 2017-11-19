يقوم الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم الأحد بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الأولى لمتابعة تنفيذ برامج التحضير القتالي, حسب بيان لوزارة الدفاع.

وأشار البيان ان الفريق قايد صالح سيقوم “اليوم 19 نوفمبر 2017 بزيارة عمل وتفتيش إلى الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة و يوم 20 نوفمبر 2017 إلى مقر قيادة الناحية العسكرية الأولى”.

وستشكل هذه الزيارة التي تدخل “في إطار متابعة تنفيذ برامج سنة التحضير القتالي 2017 /2018 سانحة للفريق لتفقد بعض الوحدات وعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية”.

ق.و