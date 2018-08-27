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قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة ابتداء من اليوم

eldjazair 26 أغسطس 2018 الحدث اضف تعليق 60 زيارة

يقوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ابتداء من اليوم الاثنين بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست, حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و سيشرف السيد الفريق غدا الثلاثاء, باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مراسم تنصيب اللواء محمد عجرود قائدا للناحية العسكرية السادسة خلفا للواء مفتاح صواب الذي عُيّن على رأس قيادة الناحية العسكرية الثانية, يضيف البيان.

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