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قايد صالح في زيارة إلى الناحية العسكرية الثانية

دشن عدة مقرات والتقى القيادات:
قايد صالح في زيارة إلى الناحية العسكرية الثانية

eldjazair 7 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 49 زيارة

يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنها مواصلة للزيارات الميدانية الدورية إلى مختلف النواحي العسكرية، وترسيخا لنهج التواصل الميداني الدائم مع الأفراد العسكريين المرابطين في كافة جهات الوطن..
وحسب البيان فإنه في اليوم الأول من الزيارة وبعد مراسم الاستقبال، وقف الفريق رفقة اللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية، وقفة ترحم على روح المرحوم المجاهد “بوجنان أحمد” المدعو “سي عباس” الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، ثم قام الفريق بوضع حجر الأساس للمقر الجديد للقطاع العملياتي بوهران.
كما دشن مركز الإعلام الإقليمي بوهران، الذي يتولى التعريف بمهام ونشاطات الجيش الوطني الشعبي من خلال تنظيم الأيام الإعلامية والأبواب المفتوحة لفائدة مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن تنظيم المعارض واحتضان الندوات التاريخية والعلمية وفتح المجال أمام الطلبة للبحث والمطالعة، وبنفس الموقع قام الفريق بتدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للمعتمدية.
وأشرف الفريق على تدشين ثكنة جديدة مخصصة لوحدة من وحدات قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وتسميتها باسم الشهيد “محمود حوحة”، بحضور أفراد من عائلة الشهيد، الذين تم تكريمهم من قبل الفريق، ليستمع بعدها إلى عرض حول هذه الوحدة ويتفقد مختلف مرافقها الإدارية والبيداغوجية.

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