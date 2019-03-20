قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني ، أمس بالناحية العسكرية الثالثة ببشار ، إن شهر مارس يحمل للجزائريين معاني العمل المخلص لله وللوطن ، باعتباره شهر الشهداء والتضحيات ، وهذا في كلمة ألقاها على هامش إشرافه على تمرين عسكري بالذخيرة الحية.

ويواصل الفريق زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار في يومها الثاني بتفتيش وتفقد بعض الوحدات المنتشرة بإقليم القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، كما أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، وهو التمرين الذي يأتي تنفيذه في إطار مراقبة المرحلة الأولى من سنة التحضير القتالي 2018-2019

وحسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، فقد حمل التمرين تسمية النصر 2019″ ، لتزامنه مع احتفال الشعب الجزائري بعيد النصر 19 مارس في ذكراه السابعة والخمسين، تيمنا بهذه الذكرى الخالدة ، حيث قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف مدعمة بحوامات الإسناد الناري.

وفي نهاية التمرين، التقى لفريق بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على الجهود الكبرى التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2018-2019، وخصوصا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام، مؤكدا على أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إبلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط، مذكرا المشاركين بأن إجراء هذا التمرين تزامنا مع عيد النصر له دلالات عميقة للوطن، فهذه الرائحة العطرة والطيبة، هي التي يحملها شهر مارس كل سنة إلى الشعب الجزائري، فهو شهر الشهداء، شهر تجلت فيه الأعمال ذات المقاصد النبيلة والنيات الصافية، شهر عبر خلاله الشعب الجزائري عن مكنونه ومخزونه من كنوز الصدق في العمل والإخلاص لله والوطن”.

فلة-س