دافع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، عن قوة الجيش مؤكد “إن الاهتمام بنوعية الفرد العسكري المتخرج هو اهتمام بالتأكيد بدور هذا الفرد ومساهمته الفاعلة بتقوية جدار وحصن قواتنا المسلحة”.

وشدد الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية ألقاها في اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية الرابعة، أن البلد المطمئن على حاضر ومستقبل أبنائه هو ذلك البلد الذي يمتلك جيشا قويا بكل ما تعنيه هذه العبارة من معاني ودلالات.

وأضاف الفريق قايد صالح ” لا بد من التذكير والتأكيد أن قوة الجيش الوطني الشعبي يستمدون أساسها من قوة تركيبته.

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