كشف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن بعض الأشخاص تزعجهم الجزائر المستقرة وعاد الفريق للحدث عن الوضع السياسي للبلاد في ثلاث تصريحات أطلقها في ظرف أسبوع وصفت بـ”الرسائل المشفرة” في ظل أن الجزائر ينتظرها تنظيم حدث سياسي هام وهو الانتخابات الرئاسية.

هذا وأطلق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أمس الأربعاء، تصريحات هامة أكد فيها أن بعض الأشخاص تزعجهم الجزائر المستقرة، وفي اليوم الرابع من الزيارة التي قادته إلى الناحية العسكرية الثانية، وفي لقائه بإطارات وأفراد الناحية، حرص على التذكير بنعمة الأمن والاستقرار التي ينعم بهما الشعب الجزائري، بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وبفضل التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري، وفي طليعته الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف “أود طرح تساؤل جدير بالنظر والتأمل، وهو لماذا لا يرضى بعض الأشخاص، بل وتزعجهم الجزائر المستقرة، هذا الاستقرار الذي تحقق، بفضل مبادرة رئيس الجمهورية، المتمثلة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري برمته”،ثم بفضل التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري، بجميع فئاته وعبر كافة أنحاء الوطن، وفي طليعته الجيش الوطني الشعبي.

وأكد أن عودة السلم والأمن إلى بلادنا، كان بمثابة المتطلب الأكثر ضرورة، لكل جهد تنموي واعد الثمار في أكثر من مجال.

وقال إن الجزائر التي تحقق فيها الأمن وساد ربوعها الاستقرار، هي جزائر عرفت كيف تواصل شق طريقها، نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية في شتى المجالات.

وذكر في هذا الصدد، بالمجال السياحي، الذي عرف انتعاشا، يتجلى في احتضان جنوبنا الكبير، في هذه السنوات الأخيرة، لآلاف السواح، وهو مظهر ثابت الدلالة، من مظاهر نعمة الأمن السائد في بلادنا.

رزاقي.جميلة