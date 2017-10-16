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قانون النقد والقرض يدخل رسميا حيز التنفيذ

منح الضوء الأخضر للحكومة لمباشرة طبع النقود:
قانون النقد والقرض يدخل رسميا حيز التنفيذ

eldjazair 15 أكتوبر 2017 الوطني اضف تعليق 23 زيارة

دخل رسميا قانون النقد والقرض حيز الخدمة بعد صدوره اليوم في الجريدة الرسمية، والمتضمن تمويل بنك الجزائر للخزينة العمومية.
وذلك بشكل استثنائي لمدة خمسة سنوات لتغطية احتياجات تمويل الخزينة العمومية، وتمويل الدين العمومي الداخلي.
ومن شأن صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية منح الضوء الأخضر للحكومة من أجل الانطلاق الفعلي في التمويل غير التقليدي أو ما بات يعرف وسط الرأي العام بإجراء طباعة الأموال.
وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية في المرسوم الخاص بالنقد والقرض الذي أمضاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة” بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة يقوم بنك الجزائر إبتداءا من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل ولمدة خمس سنوات بشراء… ومباشرة …والخزينة…السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة وعلى وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة تمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
رزاقي جميلة

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