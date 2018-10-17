كشف رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني التوفيق طورش ، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يمكنه أن يمرر قانون المالية لسنة 2019 في بعض الحالات على غرار الانسداد الحاصل حاليا في المجلس الشعبي الوطني، رغم تأكيده على أن مناقشة القانون من قبل النواب تبقى أحسن من تركه على الصيغة الأصلية للحكومة مشيرا إلى أن البرلمان يمر بفترة عصيبة، وانسداد خطير.

وأضاف التوفيق طورش خلال استضافته في برنامج ” قهوة وجورنان” ، بأن لجنة المالية لا يمكنها مباشرة أشغال مناقشة قانون المالية 2019 بسبب الأوضاع التي يشهدها البرلمان، خصوصا وأن 5 كتل برلمانية مجمدة لنشاط المجلس، منوها بان هيئة التنسيق المشكلة من نواب الرئيس الذي حظر منهم 8 من أصل 9 قد اجتمعت رفقة رؤساء اللجان ورؤساء الكتل، أين تم الخروج ببيان يتعلق بإحالة بوحجة لمشروع القانون على اللجنة، وهو البيان الذي أكد عدم قانونية هذه الإحالة.

وواضح رئيس اللجنة المالية بالبرلمان،أن مشروع قانون المالية يحال إلى المجلس الشعبي،عن طريق مكتبه ثم رئيسه،يحيل الملف،إلى اللجنة المختصة للدراسة، و أن ظروف مشروع القانون مربوط بالتواريخ. ،مضيف في نفس الوقت أن مناقشة القانون،في مدة 75 يوما،حيث تعطى 47 يوما للمجلس،و20 يوما لمجلس الأمة،و8 أيام للجنة المتساوية الأعضاء،إن كان اختلال،بين الغرفتين.

فلة- سلطاني