يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الأحد في جلسة علنية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018، و مناقشته حسب ما أورده يوم الخميس بيان للمجلس.
و سيشرع نواب المجلس في مناقشة مشروع هذا القانون بعد عرضه إلى غاية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، حسب نفس المصدر.
و حسب ذات البيان سيكون رد وزير المالية عبد الرحمان راوية على ما سيطرحه النواب من انشغالات مباشرة بعد اختتام المناقشات.
ق.و
قانون المالية 2018 غدا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الأحد في جلسة علنية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018، و مناقشته حسب ما أورده يوم الخميس بيان للمجلس.