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قانون “البريد والاتصالات الإلكترونية” سيعرض قريبا بالبرلمان

eldjazair 20 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 22 زيارة

اجتمعت أمس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية برئاسة شعبان الواعر، رئيس اللجنة للتشاور من أجل ضبط رزنامة أشغال اللجنة خلال الفترة القادمة، واستعرض رئيس اللجنة أهم ما يتضمنه هذا البرنامج وعلى الأخص دراسة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الالكترونية، الذي أحيل على اللجنة بتاريخ 23 جانفي 2017، حيث شدد على ضرورة اطلاع الأعضاء عليه بانتظار الاستماع لعرض ممثلة الحكومة والشروع في دراسته في غضون أسبوعين.
واتفق أعضاء اللجنة على برمجة لقاءين مع وزيري النقل والبريد والمواصلات كي يقدما عرض حال عن وضعية قطاعيهما، كما تمت برمجة خرجات ميدانية للإطلاع على بعض مشاريع القطاعين عبر ولايات الوطن، لاسيما توسيع مطار هواري بومدين بالعاصمة، وسكة النقل الحديدية الرابطة بين الجلفة وبوغزول، وذلك بغية الوقوف على العراقيل التي تواجه هذه المشاريع والمساهمة في حلها.
رزاقي جميلة

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