قال أن جناح الفنون الإسلامية مغلوق وسيرمم، ميهوبي يؤكد: “نعم… استرجعنا كل التحف التي تعرضت للنهب من متحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية “

عاد الحديث مجددا عن مصير التحف التي سرقت من المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية، حيث أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وخلال زيارة قادته إلى ولاية ميلة أن التحريات المعمقة التي قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر قد مكنت من استرجاع كافة التحف التي تعرضت الجمعة الماضية للنهب من المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية، بعد هجوم مجموعة من المنحرفين على المتحف، مستغلين المسيرات السلمية التي شهدتها العاصمة.

وأضاف الوزير، بأن المقتنيات التي تعرضت للنهب من طرف من وصفهم بـ”الجناة” بعد إضرامهم النار بالمتحف الوطني مستغلين فترة المسيرة السلمية الجمعة الماضية تمثلت في سيوف و طبنجات تعود لفترة المقاومة الشعبية، معتبرا أن الحريق الذي تعرض له المتحف مس جناح الفنون الإسلامية فقط وأن عناصر الحماية المدنية قد تدخلوا في الوقت المناسب، مما حال دون امتداد ألسنة اللهب إلى الأجنحة الأخرى، مؤكدا بأن الجناح المتضرر تم غلقه بغرض إعادة ترميمه.

ويعتبر المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية، بطاقة تعريفية توثّق لكل المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر.

500 مليار سنتيم لترميم ميلة القديمة:

في سياق آخر كشف كشف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ان ولاية ميلة القديمة تحتوي على ارث تاريخي وحضاري يحتاج إلى مبلغ مالي ضخم يفوق الـ 500 مليار سنتيم لترميمها،مؤكدا أن الإجراءات متواصلة لتجسيد هذا المشروع الضخم، مشيرا بأنه تم رفع التجميد عن عملية الترميم وتهيئة مسجد أبي المهاجر دينار أول مسجد في مهد الإسلام بالجزائر.

لايوجد أي مانع لإنتاج فيلم عن عبد المجيد بوصوف ولكن بشروط !

وبخصوص إنتاج فيلم حول عبد المجيد بوصوف ولخضر بن طوبال قادتي الثورة المجيدة، كشف الوزير على ضرورة توفر مجموعة من الشروط ومساهمة الإنتاج الخاص، حيث يشترط أولا النص القابل للتجسيد سينمائيا وكذا مؤسسة إنتاج ولابد من عملية تمويل من طرف شركات خاصة محترفة في الإنتاج السينمائي”.

صبرينة ك