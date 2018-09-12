كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” تستعد لتنفيذ غارات جوية سرية باستخدام طائرات دون طيار، في جنوب ليبيا، تستهدف عناصر تنظيمي القاعدة و داعش .

وكشفت الصحيفة أن العمليات ستتم انطلاقًا من قاعدة سرية في مطار تجاري صغير في مدينة دركو في إقليم أغاديز شمال شرق النيجر .

وأضافت نيويورك تايمز إن المطار الذي تستخدمه المخابرات المركزية يبعد مئات الأميال فقط من منطقة جنوب غرب ليبيا، التي تقال بأنها ملاذ لتنظيم القاعدة وغيره من المجموعات المتشددة التي تعمل في منطقة الساحل الأفريقي، في النيجر وتشاد ومالي والجزائر..

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” قد أعلنت فيما مضى تنفيذ خمس غارات جوية في ليبيا خلال العام الجاري ضد عناصر تنظيم “داعش” باستخدام طائرات دون طيار..

ونقل التقرير عن مسؤولين من أمريكا والنيجر أن وكالة “سي آي إيه” أجرت بالفعل عدة طلعات استكشافية باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية، مستخدمة مطار مدينة دركو. وأظهرت صور من الأقمار الصناعية توسعات جرت بالفعل في المطار منذ شهر فيفري الماضي، تضمنت إنشاء مهبط جديد للطائرات، وحوائط، ونقاط وبوابات أمنية جديدة. وتم إنشاء خمسة مواقع دفاعية حول المطار..

ونقلت الصحيفة تصريحات مسؤول أمني أمريكي، لم تذكر اسمه، إن الطائرات المسيرة لم تستخدم بعد لتنفيذ غارات قاتلة، لكنها ستقوم بذلك بالتأكيد في المستقبل القريب، نظرًا للتهديد المتنامي في جنوب ليبيا..

وقال مسؤول أمريكي آخر، لم تذكر الصحيفة اسمه، إن المخابرات المركزية بدأت في تجهيز القاعدة العسكرية في شهر جانفي الماضي، لتعزيز عمليات المراقبة في المنطقة، وذلك ردًا على كمين استهدف قوات أمريكية في النيجر وتسبب في مقتل أربعة جنود.

وكانت الصحيفة الواسعة الانتشار قد أعلنت فيما مضى عن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية أخرى بمنطقة اغاديز وعلقت:” أن القاعدة ستكون أحدث خطوط المواجهة في الحرب العالمية خفية التي تشنها أمريكا على الإرهاب في القارة السمراء.

من جهتها أضافت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية المسماة” 201 “” في النيجر ستبدأ نشاطها العام المقبل، وتتواجد هذه القاعدة على بعد 480 كلم من حدود الجزائر.

ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية خلالها الإدلاء بأي تفاصيل حول القاعدة الجوية في اغاديز، مكتفية بالقول أن الطائرات بدون طيار لم تحلق بعد من هدا المركز المتقدم .

ومن المفترض أن تستخدم الطائرات من دون طيار في تنفيذ هجمات على مجموعات مختلفة من الإرهابيين الذين انضموا إلى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الذين ينشطان في منطقة الساحل الإفريقي ومنطقة بحيرة تشاد حيث تنشط أيضا بوكو حرام .

وتراقب الولايات المتحدة بقواعد منتشرة في افريقيا كل النشاطات الإرهابية ويمكن للضربات الجوية أن تصل إلى أعمق نقطة عبر كل القارة.

وترتبط واشنطن ودول منطقة الساحل الإفريقي ودول شمال افريقيا باتفاقيات أمنية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول تحرك الإرهابيين الناشطين في هذه المناطق.

وتعد الجزائر إحدى هذه الدول المتعاقدة من الناحية الاستخباراتية ، لاستباق الهجمات الإرهابية ، وقد تحسن هذا التعاون الأمني، منذ الهجومات الإرهابية على الولايات المتحدة سنة 2011، اذ تعتبر الولايات المتحدة، الجزائر الدولة الأكثر أهمية في محاربة القاعدة بمنطقة المغرب العربي.

وأثنت الولايات المتحدة في عديد المرات على جهود الجزائر في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وذكرت بعضويتها كفاعل في المنتدى العالمي ضد الإرهاب وترأسها مناصفة مع أمريكا مجموعة العمل حول تعزيز القدرات على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ،إضافة إلى تقديمها دعما لوجيستيا لعمليات حفظ السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

رفيقة معريش