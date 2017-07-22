لا يزال الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس يلتزم الصمت في عديد القضايا التي عرفها الحزب مؤخرا هذا الأخير الذي اكتفى ببيان دافع فيه على تنحية وزيره من على رأس وزارة السياحة بعد 48 سا من تنصيبه ليستمر على النهج ذاته فيما يتعلق بالاستقالات الجماعية من عديد القيادات التي لازالت تتوالى فيما قرر مناضليه كسر القاعدة .

خرج مناضلو الحركة الشعبية الجزائرية عن صمتهم منتقدين الحملة الشرسة التي تستهدف الحزب من طرف بعض الجهات دشنتها الحملة الإعلامية على تنحية وزير الحزب من على رأس وزارة السياحة مسعود بن عقون واليوم بجعل من استقالة بعض المناضلين من الحزب بمثابة حدث في الوقت الذي يعتبر الأمر عاديا في عديد دول العالم التي تشهد استقالات بصفة يومية.

وأعلن مناضلو الحزب لولاية قالمة في بيان تحصلت ” الجزائر” على نسخة منه دعمهم للأمين العام عمارة بن يونس وقراراته وسياساته التي لم تحد يوما عن الخط الذي رسم في بداية تأسيس الحزب على عكس تصريحات المستقيلين التي أكدوا أنها لا تعدوا أن تكون مجرد أكاذيب وذكروا :”نحن مناضلو الحركة الشعبية الجزائرية ندعم بقوة الأمين العام للحركة الشعبية هذا الحزب الذي سيظل عائلة موحدة يناضل في إطار المبادئ والأهداف التي تأسس عليها “.

ومن جهتهم ندد أعضاء المجلس الوطني للحركة في ولاية تسمسيلت بشدة ما وصفوه بالبلبلة الإعلامية التي أثيرت حول الحزب في الآونة الأخيرة والتي جعلت من استقالة ثلة من المناضلين بمثابة حدث وراحت لوصف الأمر بالنزيف ” وغيرها من الأوصاف التي وضعت الحزب على المحك في الوقت الذي يتوفر الحزب على إطارات ذات مستوى عالي وأعلنوا بالموازاة مع ذلك مساندتهم للأمين العام للحزب عمارة بن يونس و توعدوا المتربصين بإستقرار الحزب وذكروا في بيانهم :”ندين بشدة البلبلة الإعلامية التي تهدف لزعزعة إستقرار الحزب الذي شاركنا في تأسيسه بكل صدق وإخلاص عن قناعة وليس من أجل مصالح ضيقة والذي نعتبر فيه أحد الركائز الأساسية لما حققته ولايتنا من نتائج إيجابية لعهدتيين متتاليتين”وأضافوا:”وبهذا نحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه محاولة هز أركان بيتنا كما ندعم جميع قرارات السيد رئيس الحزب وكلنا ثقة في شخصه كيف لا وهو ابن الشهيد المناضل السياسي خريج السربون كلنا فخر تحت قيادتكم السيد عمارة بن يونس فأبناء الونشريس الاسم لا تغيرهم المناصب ولا المكاسب وسنضرب لكم موعدا في الاستحقاقات المقبلة كما عهدتمونا عن وعدنا.”

و ختموا بيانهم :”دامت الحركة الشعبية الجزائرية متألقة بنسائها ورجالها تحت قيادتكم الرشيدة والتي مكنت الحزب وطنيا بأزيد من 1600 منتخب محلي منهم أكثر من 100 رئيس بلدية و 13 برلمانيا و عضو مجلس أمة كلهم سند لكم”.

زينب بن عزوز