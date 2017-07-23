كشفت مصادر مقربة من بيت مولودية الجزائر أن ادارة “سوناطراك” المساهم الأكبر في الفريق العاصمي، استدعاءها للمدير العام لنادي مولودية الجزائر من أجل الحديث عن خطواتها المقبلة بخصوص فريق كرة القدم الذي أصبح محط حديث كل الناس بعد اقالة عمر غريب من رئاسة فرع كرة القدم.

وبحسب المصادر فان مسؤولو سوناطراك قد قرروا تعيين كمال قاسي السعيد من أجل خلافة غريب على رأس الفريق، خلال الفترة المقبلة، أملة أن يكون أداء اللاعب السابق للمنتخب الوطني وتسييره للفريق بالشكل الذي يرضي الأنصار، خاصة أن سلفه استطاع أن يحقق المركز الثاني في البطولة الموسم الماضي ويبلغ نصف نهائي كأس الجمهورية بالإضافة إلى تركه الفريق متأهلا إلى الدور ربع نهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

من جهته، يعلم قاسي السعيد أن مأموريته لن تكون سهلة وان الكثير من العقبات ستكون في انتظار من قبل العديد من الأطراف التي لم يرضها تصرف إدارة سوناطراك ولا تزال تدين بالولاء لغريب، ولعل تولي قاسي السعيد لمنصب مناجير عام سابق في المولودية، قد يساعده في احتواء الوضع وقيادته لمصلحته، خاصة أن الفريق مُقبل على منافسة رابطة الأبطال الموسم المقبل، بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية التي لا يزال يصارع من أجل الظفر بعها.

ع.ف