تضمن برنامج اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية لمحليات ال23 نوفمبر 2017، برمجة العديد من النشاطات الجوارية لقادة الأحزاب السياسية في عديد ولايات الوطن، هذا ويواصل رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس خرجاته حيث نشط أمس تجمع شعبي بدار الثقافة ” مولود معمري ” بتيزي وزو.

زعيمة حزب العمال ،لويزة حنون، اختارت العاصمة ،حيث نظمت تجمعا شعبيا بملعب كرة السلة ببلدية الدار البيضاء، فيما رحل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى لغرب الوطن، حيث نشط تجمعين شعبيين بسيدي بلعباس صباحا ثم وهران بفندق الميرديان مساء.

الحركة الشعبية الجزائرية ، نشط رئيسها عمارة بن يونس تجمعا بولاية معسكر، جبهة القوى الاشتراكية،نشط الأمين الوطني الاول محمد حاج جيلاني، نشط تجمعا بالمركز الثقافي لبلدية بوفاطيس ولاية وهران ، فيما نشط عضو الهيئة الرئاسية للحزب على العسكري تجمعا بقاعة سينما ”حمليلى” بجبجل .

حركة مجتمع السلم ،نشط رئيسها عبد المجيد مناصرة تجمعان شعبيان بدار الثقافة القديمة بولاية غليزان ، وتجمع بقاعة السينما السعادة بولاية وهران ، وجبهة المستقبل اختار رئيسها عبد العزيز بلعيد ولاية باتنة حيث نشط تجمعا شعبيا بالولاية.

وتحالف تجمع أمل الجزائر، نشط نيابة عنهم الأمين العام لحزب النور الجزائري، بدر الدين بلباز، تجمعا شعبيا لصالح مترشحي التحالف بالقاعة المتعددة الرياضات بولاة مستغانم ، والأمين العام لحركة الوفاق الوطني ، علي بوخزنة نشط بقاعة ولد عبد الرحمن كاكي بولاية مستغانم ندوته ،وحركة النهضة نشط الأمين العام محمد ذويبي ، تجمعا شعبيا بقاعة اجتماعات بلدية حاسي الدلاعة بولاية الأغواط ، التحالف الوطني الجمهوري حط الرحال بولاية وهران ،حيث نشط رئيس التحالف بلقاسم ساحلي تجمعا شعبيا بقاعة الفتح بالولاية، وغير بعيد عن ولاية وهران حط رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي تجمعين شعبيين ، الأول بولاية معسكر وتجمع أخر بولاية سعيدة، رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش نشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة ” هواري بومدين بولاية سطيف ،وتحالف النهضة والعدالة والبناء ،نشط رئيسه مصطفى بلمهدي ، تجمعا شعبيا بقاعة سينما ” كازينو” لولاية تيارت، وأختتم اليوم بنشاط رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، أين نشط تجمعا شعبيا بقاعة الشباب ” احمد بتشين ” بولاية الطارف .

رزاقي جميلة