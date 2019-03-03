شاهد قائمة المرشحين للرئاسة الذين سيودعون ملفاتهم اليوم يالمجلس الدستوري

عمر بوعشة على الساعة الـ 2:00 زوالا

عمار محسن على الساعة الـ 2:30 زوالا

رشيد نكاز على الساعة الـ 18:00 مساء

قوراية محمد على الساعة الـ 19:00 مساء

بوفراش محمد على الساعة الـ 19:30 مساء

علي فوزي رباعين على الساعة الـ 20:00 مساء

بنهادي عيسى على الساعة 20:30 مساء

مقري عبد الرزاق على الساعة الـ 21:00 مساء