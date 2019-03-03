شاهد قائمة المرشحين للرئاسة الذين سيودعون ملفاتهم اليوم يالمجلس الدستوري
عمر بوعشة على الساعة الـ 2:00 زوالا
عمار محسن على الساعة الـ 2:30 زوالا
رشيد نكاز على الساعة الـ 18:00 مساء
قوراية محمد على الساعة الـ 19:00 مساء
بوفراش محمد على الساعة الـ 19:30 مساء
علي فوزي رباعين على الساعة الـ 20:00 مساء
بنهادي عيسى على الساعة 20:30 مساء
مقري عبد الرزاق على الساعة الـ 21:00 مساء
عمار محسن على الساعة الـ 2:30 زوالا
رشيد نكاز على الساعة الـ 18:00 مساء
قوراية محمد على الساعة الـ 19:00 مساء
بوفراش محمد على الساعة الـ 19:30 مساء
علي فوزي رباعين على الساعة الـ 20:00 مساء
بنهادي عيسى على الساعة 20:30 مساء
مقري عبد الرزاق على الساعة الـ 21:00 مساء