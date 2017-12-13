قائد الجيش الباكستاني: القضية الفلسطينية تعادل لدينا قضية كشمير

قال رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، إن باكستان تضع القضية الفلسطينية “على نفس مستوى قضية كشمير” المتنازع عليها بين إسلام أباد والهند، وذلك خلال لقائه السفير الفلسطيني في بلاده، وليد أبو علي.

الناطق باسم الجيش الباكستاني، الجنرال آصف غفور، كتب على صفحته بموقع فيسبوك، إن باجوا أعرب للسفير الفلسطيني عن “دعم باكستان للقضية الفلسطينية” مشددا على أنه بالنسبة لبلاده “فإن القضية الفلسطينية التي لم تُحل بعد توازي قضية كشمير” التي خاضت إسلام أباد عدة صراعات مسلحة مع الهند لأجلها. وتابع باجوا بالقول، خلال الزيارة التي أتت بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إن القضيتين “تحظيان بدعم أخلاقي وسياسي وشعبي لا نظير له بين الباكستانيين”. مشددا على مواصلة دعم هذه المبادئ الرئيسية بالنسبة للقضيتين بصرف النظر عن “ما يسمى بالأمر الواقع الناتج عن الاحتلال” على حد تعبيره.

يشار إلى أن منطقة كشمير موضع نزاع دموي بين باكستان والهند تسبب بنشوب ثلاثة حروب بين البلدين في الأعوان 1947 و1965، إلى جانب مواجهات عام 1999، وقد أدت تلك الحروب لسقوط عشرات آلاف القتلى.