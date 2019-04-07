في متابعتها للتطورات الراهنة: ندوة “الجاحظية” تشدد على سلطة الشعب وترافع من أجل الوطن

اعتبرت ندوة -الجزائر التي نحلم بها-، التي بادرت بها الجمعية الثقافة “الجاحظية”، وفي حلقتها الرابعة، تنحية رئيس الجمورية وتعهد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بتبني مطالب الشعب والسهر على تحقيقها كاملة غير منقوصة مكسبا وانتصارا ثمينا للهبة الشعبية، مشيرة أن تواصل المسيرات الشعبية السلمية والموحدة هو الضمان الأساسي لإحراز مكاسب جديدة حتى القضاء على كل الممارسات المهينة لكرامة الشعب وعلى رموزها، واسترجاع سلطة الشعب.

وانطلاقا مما خصلت إليه الندوة، فقد دافع المناقشون، على سلطة الشعب، حين أكدوا أن سلطة الشعب يبنيها الشعب بتنظيم صفوفه على كل المستويات في كل الأحياء والمؤسسات، في كل القرى والمداشر، واكتشاف الرجال المخلصين الذين غمرهم النظام الفاسد، وكذا التسجيل في القوائم الانتخابية، والوقوف الجماعي يوم الانتخاب لمنع التزوير وشراء الذمم.

ولفتت انتباه الرأي العام إلى استمرار مناورات العصابة الهادفة إلى تقسيم صفوف الشعب، ونشر البلبلة، وخاصة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات الأجنبية التي استقدمت خصيصا لإحداث الفتنة وإجهاض الحراك الشعبي.

وطالب المناقشون في السياق، فتح وسائل الإعلام أمام كل الكفاءات والكف عن الترويج لنفس الوجوه التي أبرزها النظام، وتسخرها العصابة، مع تثمين ملاحقة رموز الفساد، ومنع تهريب أموال الجزائريين إلى الخارج، والدعوة إلى مواصلة وتثمين هذا المسعى.

وشددت الندوة على مواصلة المسيرات، والحفاظ على سلميتها ووحدة الصفوف هو الكنز الثمين للشعب الجزائري، وهو الطريق إلى إحراز النصر النهائي واسترجاع سيادة الشعب وكرامته.

صبرينة كركوبة