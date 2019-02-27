في طبعته السابعة عشر: 23 فيلما يتنافسون على الزيتونة الذهبية في المهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي

يتنافس رسميا ما مجموعه 23 فيلماً على جائزة الزيتونة الذهبية التي تعد أعلى تتويج خاص بالمهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي الذي ستنظم دورته السابعة عشر (17) في الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير إلى 4 مارس بولاية تيزي وزو، حسبما أعلنه محافظ هذه المنافسة السينمائيّة.

في السياق، أوضح كل من عمار تريباش و مديرة الثقافة المحلية، نبيلة غومزيان، أن الأمر يتعلق بأربعة أفلام روائية و 10 أفلام قصيرة و 6 أفلام وثائقية وثلاث رسوم متحركة في شتى الطبوع الشاوي و المزابي و القبائلي تم اختيارها لهذه الطبعة الجديدة وهذا من أصل 40 فيلما مودعا.

وستخصص هذه الطبعة الجديدة من المهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي لذكرى الفنانين المتوفين جمال علام و يوسف قوسم كما أنها ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية ال30 لرحيل الكاتب والأنثروبولوجي ،مولود معمري، حسبما ذكرته السيدة غومزيان.

وتتضمن هذه الطبعة تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية منها معرض وندوة حول السينما و ورشة عمل تدريبية في كتابة السيناريو، وفقا للبرنامج المقدم للصحافة.

ويرتقب أن يعرض في هذه المسابقة التي سيحتضنها رسميا المسرح الجهوي “كاتب ياسين” الفيلم القصير “مقعد عمومي” لجمال علام الذي أنتجه عام 2012 و الذي افتك به جائزة الزيتونة الذهبية للمهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي في طبعته 13.

وسيتم الشروع في عرض الأفلام المتنافسة في الفاتح مارس إلى 3 مارس في قاعة العروض لدار الثقافة مولود معمري بمعدل ثلاث جلسات يومية (واحدة في الصباح و اثنان بعد الظهر) علما أن هذه الدار ستحتضن كذلك حفل اختتام التظاهرة في 4 مارس الداخل.

وتم تسطير برنامج جواري لفائدة العديد من المناطق بالولاية، حسبما ذكره محافظ التظاهرة الذي أشار إلى أن الأصداء التي أتت بها لجنة المشاهدة هي “مقبولة” إلى حد ما بالنسبة لجودة الأفلام المختارة.

ق ث