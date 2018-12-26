في طبعتها الأولى: محمد الأمين بحري يفتك الجائزة الدولية “مصطفى كاتب” للدراسات حول المسرح الجزائري

افتك الدكتور محمد الأمين بحري الجائزة الدولية “مصطفى كاتب” للدراسات حول المسرح الجزائري في طبعتها التأسيسية، حيث تم الإعلان عن الفائز سهرة أمس بالمسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”، وذلك خلال فعاليات الطبعة الثالثة عشر للمهرجان الوطني للمسرح المحترف.

ونال الأكاديمي محمد الأمين بحري الجائزة عن دراسته الموسومة “سيمياء الخطاب المسرحي بين الدلالة والتواصل مسرحية “كشرودة”، “مابقات هدرة” و”العطب”.

ويعد الدكتور المختص في السرد الجزائري، محمد الأمين بحري، أستاذ محاضر بكلية الآداب واللغات (قسم الآداب واللغة العربية) بجامعة ”محمد خيضر” ببسكرة، متحصّل على دكتوراه في النقد الأدبي، له عدّة إصدارات من بينها ”ترجمة كتاب الماركسية” لروجيه غارودي، و«البنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية”..، وكانت دراسته التي فاز بها بالجائزة أولى دراساته الخاصة بالمسرح الجزائري، والتي استطاع أن يفتك بها الجائزة.

في سياق متصل، تمّ حجب الجائزة الثانية والثالثة وعوضت بشهادات تنويه، حيث حصلت أربع دراسات على تنويه خاص، ويتعلق الأمر: بكل من الباحث الأردني منصور علي محمد عمارية حول “اشتغال العرض المسرحي الجزائري المعاصر -مسرحية،”مابقات هدرة” لمحمد شرشال”، والباحث العراقي محمد كاظم هاشم الشمري ومحمد حسين حبيب حول “حداثة التجريب في العرض المسرحي الجزائري المعاصر”، وكذا احمد بيوض حول “المسرح الكولونيالي وقضايا المسرح الجزائري البديل”، والباحث الجزائري من باتنة محمد بويش حول “التلقي بين الشفوي والكتابي في بنية العقل العربي- مدخل لى الرفة الشعبية الحكواتي أنموذجا”.

وتقدم للجائزة حوالي 20 بحثا من الجزائر، 19 منها باللغة العربية، وواحدة باللغة الفرنسية، حيث ركزت الدراسات على جماليات العرض الجزائري، والتجريب في المسرح الجزائري والمقاربات التاريخية، أما من الدول الأخرى فتقدمت دراسات من العراق، فلسطين والأردن.

يذكر أن لجنة التحكيم تشكلت من د. مخلوف بوكروح (الجزائر) رئيسا د. محمد المديوني (تونس) عضوا د. يوسف عيدابي (السودان) عضوا د. محمد فرحان بلبل (سوريا) عضوا د. أحمد حمومي (الجزائر) عضوا د. جازية فرقاني (الجزائر) عضوا.

صبرينة كركوبة