في ذكرى وفاته الخامسة والعشرين: مسرح وهران الجهوي يحتفي بالمسرحي عبد القادر علولة

أنتج المسرح الجهوي بوهران، عملين مسرحيين هما: “لجواد” و”أرلوكان، خادم السيدين” من قبل المسرح الجهوي لوهران بالتنسيق مع مؤسسة “عبد القادر علولة” والمسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”، وذلك بمناسبة الذكرى ال 25 لاغتيال المسرحي عبد القادر علولة، حسب مدير هذا الصرح مراد سنوسي.

وسيسمح عرض مسرحية “الأجواد” يومي 9 و10 مارس القادم من قبل الفرقة المسرحية الوهرانية “استجمام” للجمهور بإعادة مشاهدة هذا العمل الذي يعد من الإنتاجات الكبيرة للمرحوم علولة .

وستعرف مسرحية “أرلوكان، خادم السيدين ” المبرمجة للعرض في 16 مارس بروز على الركح العديد من الممثلين الشباب تحت إشراف المخرج زياني شريف عياد الذي يقترح نظرة جديدة لنفس المسرحية المنجزة من قبل علولة في 1993 .

كما يتضمن برنامج النشاطات المخلدة لهذه الذكرى أيضا تنظيم معرض للصور والوثائق تبرز السيرة الذاتية للمرحوم عبد القادر علولة وفق مدير المسرح الجهوي لوهران، مشيرا الى أن مؤسسته ستحتضن أيضا إطلالة على أعمال علولة التي ستعرض على شاشة ببهو الاستقبال بذات المسرح.

ولد عّولة في الثامن جويلية 1939 في مدينة الغزوات، بمحافظة تلمسان، بدأ اهتمامه بالمسرح في سن مبكّرة، سنة 1962، قدّم مسرحية “الأسرى” المقتبسة عن قصّة للمؤلّف الروماني بلوت، وكان حينها ينشط ضمن الفرقة الوهرانية. وابتداءً من السنة التي تلتها، انضمّ إلى “المسرح الوطني الجزائري مع تأسيسه (1963)، وقدّم معه عدداً من المسرحيات؛ من بينها: “أبناء القصبة” مع عبد الحليم رايس ومصطفى كاتب، و”حسن طيرو” مع أحمد عياد (رويشد) ومصطفى كاتب، و”ورود حمراء من أجلي” و”ترويض المرأة الشرسة” لـ علّال المحب. وفي 1965، شارك في مسرحية “الكلاب” الحاج عمر.

وفي مجال الإخراج، قدّم علوّلة عدداً من المسرحيات؛ من بينها: “الغولة” (1964)، و”السلطان الحائر” (1965) عن نصّ لـ توفيق الحكيم، و”النقود الذهبية” (1967) و”نومانس” (1968)، و”الأعماق السفلى” (1982) عن نص لـ غوركي. كما ألّف وأخرج مسرحيات من بينها: “العلق” (1969) و”الخبزة” (1970) و”حمّام ربّي” (1975) و”حوت ياكل حوت” (1975)، إضافةً إلى ثلاثيته الأبرز: “القوال” (1980) و”الأجواد” (1984) و”اللثام” (1989)، و”التفّاح” (1992).

ومن اقتباساته للمسرح: “حمق سليم” (1972) عن “يوميات مجنون” لـ غوغول و”أرلوكان خادم السيدين” (1993) عن نص لـ غولدوني. كما اقتبس عام 1990 خمس قصص للكاتب التركي عزيز نسين؛ هي: “ليلى مع مجنون” و”السلطان والقربان” و”الوسام” و”شعب فاق” و”الواجب الوطني”…

صبرينة ك