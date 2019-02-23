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في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الجزائر والصين: الفرقة الصينية ووشو (شاولين) تقدم عرضها غدا بقصر الثقافة مفدي زكرياء

Sabrina Kerkouba 23 فبراير 2019 الثقافة اضف تعليق 67 زيارة

يرتقب أن تقدم الفرقة الصينية ووشو (شاولين) عروضا فنية اليوم، غدا الأحد 24 فيفري، بولاية الجزائر بقصر الثقافة مفدي زكرياء على الساعة السادسة والنصف مساء، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

الفرقة التي قدمت عرضها أمس بولاية تيزي وزو، تزور الجزائر، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الجزائر والصين تقوم بزيارة إلى الجزائر، حسب ذات المصدر.

يذكر أن شاولين كونغ أو شاولين ووش تعد من أقدم أساليب القتال الصينية، تشكلت في معبد شاولين بجبال خي نان، كما يعد من أقدم أنماط الووشو الصيني وأكثرها تنوعا تتحد الروح مع الووشو، وتسمى بين الصينيين أيضا شاو لين تشوان أو شاو لين وو جونغ

أصبح شاولين كونغ فو خلال 1500 عام من تطوير الصين من اشهر وأكبر مدارس فو بالصين، كما يوجد اساليب قتالية بشمال وجنوب الصين تعرف بهذا الإسم ايضا.

ويعد “الشاولين ووشو” أو “الشاولين كونغ فو” مثال حي للثقافة والحضارة الصينية وتراث ثقافي للثراء الروحي للشعب الصيني ولجميع الشعوب.

 

صبرينة ك

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