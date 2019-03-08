فيما سيرأس المخرج مالك بن إسماعيل لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي: “إسلام طفولتي” لنادية الزواوي في المنافسة الرسمية لمهرجان تطوان بالمغرب

يوقع فيلم “إسلام طفولتي” لنادية الزواوي حضوره في المنافسة الرسمية للطبعة ال25 من مهرجان تطوان للسينما المتوسطية الذي ينظم بين 23 و 30 مارس الجاري بتطوان بالمغرب.

ويتنافس الشريط الوثائقي “إسلام طفولتي” و هو ثالث عمل لهذه المخرجة المقيمة بكندا الى جانب 11 فيلما وثائقيا أخرا على غرار ” بعيدا سنذهب” لحمامي علاء الدين و محمد جبيحي من تونس و” العربة والزيتونة ، قصة اخرى لفلسطين” للمخرج هولاند نوريي من فرنسا و” صمت الاخرين” للالمودينا كاراسيدو و روبير بحار من اسبانيا وأيضا فيلم ” جئت من بعيد” لأمل رمسيس و هو إنتاج مشترك مصري – لبناني و فيلم “لا نبيع مستقبلنا” لفاليساروبولو من اليونان و “التمرد الاخر” لجلال فرحاتي من المغرب.

وغابت الأفلام الجزائرية في فئة الأفلام الطويلة التي ستعرف تنافس 12 عملا من بينها “يوم فقدت ظلي” للسورية سؤدد الكعدان و هو إنتاج سوري –لبناني و فيلم ” الخادم” لستيف كريكرس من اليونان.

وسيرأس المخرج مالك بن إسماعيل، الذي توج، مؤخرا، بجائزة “فيلا كوجوياما” اليابانية، لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي، بعضوية كل من الناقد المغربي مولاي إدريس الجعايدي والمخرج التونسي خالد غربال والمنتجة الفلسطينية رفيا حسين عريدي والسينمائية الفرنسية ريبيكا دي باس.

في سياق آخر، سيعرض خارج المنافسة في فئة “خفقة قلب ” الفيلم الوثائقي “معركة الجزائر فيلم في التاريخ” للمخرج الجزائري مالك بن اسماعيل إلى جانب أفلام أخرى منها “رحلة إلى غرفة الأم ” للمخرجة الاسبانية سيليا ريكو سالفيينيو و “ورد مسموم ” للمصري احمد فوزي صالح و فيلم “في عينيا ” للتونسي نجيب بلقاضي.

وتحل السينما الفلسطينية ضيفة شرف على المهرجان، في هذه السنة، من خلال الاحتفاء بأفلام وأعلام السينما في دولة فلسطين، عبر برنامج خاص، يتضمن عرض أفلام روائية طويلة وقصيرة وتسجيلية، تمثل مختلف أجيال وأشكال الإبداع السينمائي الفلسطيني.

صبرينة ك