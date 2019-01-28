فيفري المقبل بالمركز الجامعي يحيى الونشريسي: “حضور الوطن في الأدب الجزائري” محور ملتقى وطني بتيسمسيلت

ينظم المركز الجامعي يحيى الونشريسي بتيسمسيلت، فعاليات الملتقى الوطني الأول حول” حضور الوطن في الأدب الجزائري” يومي 4 و 5 فيفري المقبل بالمركز الجامعي يحيى الونشريسي، تيسمسيلت قاعة المحاضرات.

وتوزعت محاور الملتقى لتشمل في الشعر – الوطن والالتزام في الشعر الجزائري، الشعر الجزائري والمكان، الوطن وعلاقته بقضايا الحرية في الشعر الجزائري، في السرد. القصة والرواية – حرب التحرير في السرد الجزائري، الاستقلال وبناء الدولة في السرد الجزائري، المأساة الوطنية في السرد الجزائر، جماليات استحضار الوطن في السرد الجزائري.

وحسب ديباجة الحدث، فإنه لا تخلو أمة من الأمم، أو بلد من البلدان من أصوات عالية تدافع عن الوطن، وتُسمِع الناس بمنجزاته وأمجاده ومفاخره، أو تصرخ عاليا بألمه وتأوهاته. وإن كان الديبلوماسيون والسياسيون يقومون بهذا الدور؛ فإن الأدباء هم أيضا يقفون في الصفوف الأولى، وفي الطليعة لأداء هذه المهمة السامية، بأثر أعمق، وأكثر فاعلية، وعلى أوسع نطاق، يؤثر في كثير من الأحيان في الرأي العام، وبشكل أوسع ودائم.

وفي الجزائر لا يزال الأدب لصيقا بقضايا الوطن، بمختلف أجناسه، شعرا وقصةً وروايةً، ابتداء من دخوله معركة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، ثم إبان الاستقلال ومرحلة بناء الدولة الحديثة، ثم في فترة المحنة الوطنية والعشرية السوداء، إلى غاية يومنا هذا.

ولقد ظل الأدب الجزائري في طليعة الأدب المنتشر في مختلف بقاع الأرض الذي لم يغادر قضايا الوطن. ونظرا للزخم الأدبي الموجود محليا وفي جميع الفترات من تاريخنا الحديث؛ تم برمجة الملتقى لتسليط الضوء على الموضوع بنظرة جديدة وفق المناهج النقدية الحديثة، والإشادة بالكاتب الوطني الذي أبدع لفائدة الوطن نصوصا أدبية غاية في الروعة، منافَحة عنه، وإبرازا لتاريخه الحافل بالأمجاد، وفي بعض الأحيان نصوصا تحمل في ثناياها رؤى ونبوءات صادقة يجب التنويه بأصحابها والإشارة لها.

صبرينة كركوبة