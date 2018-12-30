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فيرمينيو يعيد ذاكرة البرازيليين وبيتر كراوتش

بعد تسجيل اللاعب لثلاثية في مباراة واحدة:
فيرمينيو يعيد ذاكرة البرازيليين وبيتر كراوتش

Yacine Soudani 30 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 38 زيارة

اعتبر المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو النجم الأول في قمة ملعب أنفيلد رود، بعدج أن سجل ثلاثية في المباراة، التي انتهت بفوز ليفربول على آرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ودخل روبرتو فيرمينيو تاريخ اللاعبين البرازيليين في الدوري الإنجليزي، بعد أن أصبح ثالث لاعب من بلاده يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة من البريميرليغ.

وبالتحدث عن اللاعبين البرازيليين، فقد تصدر فيرمينيو قائمة هدافي بلاده في تاريخ البطولة بتسجيله الهدف رقم 43، بفارق هدفين عن ملاحقه وزميله السابق فيليب كوتينيو الذي سجل 41 هدفاً، ويأتي ” باوليستا و ويليان و غابرييل جيسوس” في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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