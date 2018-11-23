تفاجأ أرنستو فالفاردي، مدرب نادي برشلونة بحضور لاعب الوسط أرتورو فيدال التدريبات رغم حصوله على راحة

ووصل فيدال في ساعة متأخرة من الليل بعد رحلة سفر طويلة مع منتخب تشيلي ولكنه حضر في العاشرة صباحاً بتوقيت إسبانيا من أجل المشاركة في التدريبات رغم أن اللاعب كان مسموح له بالغياب من أجل الراحة

. وجاءت تلك الخطوة من فيدال لتضع فالفيردي في موقف بالغ الحرج بسبب الالتزام الشديد الذي يظهره لاعب “البلوغرانا” في الفترة الأخيرة مما يؤكد أن اللاعب يرغب في المشاركة أساسيا في الجولة المقبلة من الليغا أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو

ياسين.س