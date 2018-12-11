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فولهام مهتم بخدمات سليماني بطلب من رانييري

adel boukhalfa 11 ديسمبر 2018 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 69 زيارة

 

 

 

 

 

 

أفادت مصادر صحفية في بريطانيا، أن المدرب الإيطالي لنادي فولهام الإنجليزي، كلاوديو رانييري، يستهدف التعاقد مع الدولي الجزائري إسلام سليماني خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل التقارير التي تحدثت عن عدم رغبة ناديه الأصلي ليستر سيتي في استرجاعه، وهو الذي يخوض تجربة في تركيا بألوان فنرباتشي على سبيل الإعارة.

وكان سليماني قد عمل تحت قيادة التقني الإيطالي رانييري مع نادي “الثعالب”، وحيث طالب من إدارة ليستر آنذاك التعاقد مع هداف “الخضر” الذي كان ينشط في سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

يذكر أن فولهام يحتل المركز الأخير في “البرميرليغ”.

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