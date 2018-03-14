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فنلندا تتصدر مؤشر الدول الأكثر سعادة

yassin bouras 14 مارس 2018 العالم اضف تعليق 45 زيارة

 

صنف تقرير السعادة العالمية الصادر الأربعاء مئة وستة وخمسين دولة حسب مستويات السعادة، بناء على عوامل مثل متوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والفساد.

وتقرير هذا العام هو الأول الذي يشمل المهاجرين الذين تم تقييمهم في مئة وسبعة عشرة بلد.

وقد هيمنت الدول الاسكندنافية على المؤشر منذ أن تم إصداره لأول مرة في عام 2012. وفي قمة هذا المؤشر، دفعت فنلندا بالنرويج المجاورة إلى المركز الثاني.

أما باقي الدول التي جاءت في المراكز العشر الأول فهي الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 18 من 14 العام الماضي في المؤشر الذي تعده شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

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