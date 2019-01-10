فنانة مغربية تدافع عن ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو

دافعت الفنانة المغربية دنيا بطمة على ملكة جمال الجزائر 2019 خديجة بن حمو من خلال خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، حيث كتبت الفنانة المغربية المثيرة للجدل: “لاحظت مدى الاستهزاء بخديجة بن حمو ملكة جمال الجزائر… طيب يا مثقفات يا جميلات يا فاتنات ومتعلماتيا بتوع المدارس من متى يجوز الاستهزاء بخلقة رب العالمين؟ من متى مسابقة ملكة الجمال تعتمد على الجمال فقط؟ نسيتم الثقافة. نسيتم الذكاء. نسيتم الأهداف. نسيتم أخلاقها وأدبها وتربيتها الحسنة التي لا أعتقد أن أي مثقفة ممكن تتمتع بهذه الصفات مع الأسف.. ارتقوا”

وتابعت: “فيكفي عدم ردها على حقارتكم وتجريحكم. هذا في حد ذاته جواب وإهانة لشخصكم. وياريت اللي تكلموا جميلات. ألف مبروك خديجة بن حمو”.

واعتبر بعض المتابعين ذلك رداً على إعلاميتين سعوديتين اللتين سخرتا من الملكة.

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