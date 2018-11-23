كشفت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية، بأن “فلورنتينو بيريز” رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، قرر الاستغناء عن خدمات النجم الكرواتي لوكا مودريتش في الصيف المقبل، وبذلك يكون اللاعب قريبًا من الانضمام لصفوف إنتر ميلان

وكان صاحب الـ 33 عامًا أحد أهم أهداف إنتر ميلان في الصيف الماضي، ولكن إدارة نادي ريال مدريد رفضت الاستغناء عنه، بالرغم من رغبة اللاعب في الرحيل

وأكملت الصحيفة الإيطالية أن إدارة إنتر ميلان مستعدة لفتح باب المفاوضات من جديد مع وكيل أعمال لوكا مودريتش، وستكون محطة اللاعب الكرواتي القادمة بالتأكيد هي فريق إنتر ميلان في الصيف

ياسين.س