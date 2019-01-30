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فلسطين ضيف شرف الطبعة الثانية للمهرجان الدولي للكسكس

Sabrina Kerkouba 30 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 165 زيارة

 

‎ تنظم مؤسسة “chohra-prod” فعاليات الطبعة الثانية للمهرجان الدولي للكسكس، وذلك من 04 إلى 07 فيفري المقبل على الساعة العاشرة صباحا بقصر الثقافة مفدي زكريا – الجزائر العاصمة ، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

ويرتقب أن يضم المهرجان، العديد من المعارض ذات الصلة بالكسكس والمخصصة للأشغال اليدوية والصناعات الفخارية، إلى جانب جملة من النشاطات الفنية والثقافية على هامش المسابقة الرسمية للمهرجان لاختيار أحسن ثلاثة أطباق كسكسي تقليدية أو عصرية في الفئات الثلاثة  الهواة، المحترفين والمواهب الشابة المتمدرسة.

وستكون فلسطين ضيف شرف التظاهرة التي ستعرف مشاركة نخبة مميزة لأهم الأسماء المعروفة في عالم الطبخ من جميع أنحاء العالم العربي والغربي والجمعيات الثقافية من مختلف ولايات الوطن.

الحدث يأتي تحت رعاية وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ويدخل في إطار البرنامج الفني و الثقافي لقصر الثقافة “مفدي زكريا”.

صبرينة ك

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