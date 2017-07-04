فسخ عقد السفارة الفرنسية مع “تي آل آس” سيكون في جانفي

قررت السلطات الفرنسية تمديد موعد إنهاء العقد الذي يربط مركز “تي آل أس كنتاكت” ،مع القنصليات الفرنسية الثلاث في الجزائر، وبهذا ستستمر المؤسسة في استقبال ملفات طلب التأشيرة إلى غاية 31 جانفي 2018، وفق بيان للسفارة الفرنسية في الجزائر، وبهذا تؤكد رسميا نهاية التعامل مع “تي أل آس “.

وأوضح ذات البيان أن هذا القرار اتخذ يوم 28 جوان 2017، وأضاف بأنه سيتم إطلاق مناقصة جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار، ظروف هذا الانتقال، وتعامل أحسن مع المعطيات الجديدة الخاصة بطلب التأشيرة وتطوير ظروف استقبال طالبيها في الجزائر.. مع ضمان تحكم أفضل في جدول المواعيد، وآجال الانتظار .

وأشار المصدر بأن تدابير ستتخذ، لكي لا تتأثر حجوزات المواعيد بهذا الانتقال، وقال البيان سيتم الحرص على توفير خدمات في مستوى تطلعات طالبي التأشيرة الجزائريين، وباقي التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقا.

يشار إلى أن فضيحة انفجرت بمركز تي أل أس بعد تسريب معلومات عن بيع مواعيد طلب التأشيرة، أفضت إلى فتح تحقيق، وإنهاء العقد المرتبط بين الطرفين.

ر.م